Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber BFC Preussen vor 20 Zuschauern gegen den VFC Plauen mit einem überragenden 7:1 (4:0) durch.

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Plauen untergebracht.

Arijan Emini (BFC Preussen) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jasin Abou-Chaker der Torschütze (12.).

BFC Preussen führt mit 2:0 – 12. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Sete Nahrendorf. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Adem Demir den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (88.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Der BFC Preussen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Daskan, Abou-Chaker (46. Mücke), Simao (58. Isik), Xydias (58. Tuncer), Rehberg, Klimpke (58. Dworzynski), Yildirim, Rmieh, Taskiran (58. Körber), Emini (63. Demir)

VFC Plauen: Nahrendorf – Krantz, (78. Poliakov), Spörl, Liebig, Bammler, Langer, Burdusudis, Richter (46. Gönül), Tauscher, Plank

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20