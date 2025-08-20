Für den VFC Plauen endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Plauen/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VFC Plauen und der Berliner SC am Samstag 2:3 (1:2) getrennt.

Mirac Balsüzen (Berliner SC) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze (12.).

1:1 für VFC Plauen und Berliner SC – Minute 12

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Es blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In der allerletzten Minute konnte Thormann (Berlin) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis, Schulz, Wunderlich (46. Zapf), Liebig, Petzold, Plank, Tiepner (84. Blank)

Berliner SC: Ahmad – Thormann, Gültekin (78. Zhu), Koomson (78. Waldeck), Rehfeld, Okpalaike (83. Lorenz), Balsüzen (63. Munajjed), Dogan

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62