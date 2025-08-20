Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Die 51 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen das Team aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Spieler Nummer 12 (VFC Plauen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Elias Burdusudis (49.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen führt mit 2:0 – Minute 49

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Edgar Knötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Dresdnern noch ein Tor zu bescheren (89.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – (81. Zapf), (64. Langer), Petzold, Wunderlich, Tiepner (41. Koumpous), Plank (81. Blank), Burdusudis, Schulz, (64. Tauscher)

SC Borea Dresden: Borschel – Exner, Semar, Schulze (77. Walther), Fröhlich, Knötzsch, Förster (64. Mikulsky), Mende, (77. Wagner)

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51