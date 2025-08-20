Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem unfassbaren 7:1 (4:0) fegte das Team des BFC Preussen den VFC Plauen am Sonntag vom Spielfeld.

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Plauen untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Arijan Emini für BFC traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jasin Abou-Chaker den Ball ins Netz (12.).

BFC Preussen führt nach 12 Minuten 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Adem Demir (BFC) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:1 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Rehberg, Taskiran (58. Körber), Xydias (58. Tuncer), Yildirim, Klimpke (58. Dworzynski), Simao (58. Isik), Abou-Chaker (46. Mücke), Rmieh, Emini (63. Demir), Daskan

VFC Plauen: – Liebig, Tauscher, Langer, Plank, Bammler, (78. Poliakov), (46. Gönül), Burdusudis

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20