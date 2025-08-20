Der VFC Plauen sicherte sich am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

VFC Plauen in Minute 7 2:0 in Führung

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Bereits drei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Ibisevic (69. Bammler), Langer, Burdusudis, Liebig, Wunderlich, Petzold, (69. Tauscher), Schulz, (80. Tiepner)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Zefi (60. Loyda), Sellenthin (46. Linsenbarth), Hauck, Felgentreff, Ramoth, Gnodtke, Sambale, Kämpf (63. Goedicke), Leiting, Alekeachah

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70