Eine Niederlage für den VFC Plauen besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der Berliner SC haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (1:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Mirac Balsüzen für Berlin traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 9 (12.) erzielt wurde.

Minute 12 VFC Plauen und Berliner SC im Gleichstand – 1:1

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Es blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Thormann den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Berlin sicherte (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich (46. Zapf), Plank, Petzold, Liebig, Tiepner (84. Blank), Schulz, Burdusudis

Berliner SC: Ahmad – Balsüzen (63. Munajjed), Rehfeld, Dogan, Okpalaike (83. Lorenz), Thormann, Koomson (78. Waldeck), Gültekin (78. Zhu)

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62