Der VFC Plauen sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Die 51 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen das Team aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Spieler Nummer 12 (VFC Plauen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen führt nach 49 Minuten 2:0

In der 78. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Edgar Knötzsch (Dresden) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dresden erzielen (89.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – Tiepner (41. Koumpous), (64. Tauscher), Wunderlich, Schulz, Burdusudis, (64. Langer), Plank (81. Blank), Petzold, (81. Zapf)

SC Borea Dresden: Borschel – Exner, (77. Wagner), Knötzsch, Fröhlich, Semar, Schulze (77. Walther), Förster (64. Mikulsky), Mende

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51