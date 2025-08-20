Der VFC Plauen sicherte sich am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 am Samstag 3:2 (3:2) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

VFC Plauen führt in Minute 7 mit 2:0

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Die Partie blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Schon drei Minuten später konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – (69. Tauscher), Liebig, Wunderlich, Ibisevic (69. Bammler), Schulz, (80. Tiepner), Langer, Petzold, Burdusudis

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Sellenthin (46. Linsenbarth), Kämpf (63. Goedicke), Hauck, Alekeachah, Ramoth, Sambale, Felgentreff, Gnodtke, Zefi (60. Loyda), Leiting

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70