Einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den BFC DYNAMO U19 fuhr der VFC Plauen am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

7. Minute: VFC Plauen baut Führung auf 2:0 aus

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 21 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Plauen sicherte (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Langer, (69. Tauscher), (80. Tiepner), Petzold, Liebig, Schulz, Burdusudis, Ibisevic (69. Bammler), Wunderlich

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Ramoth, Hauck, Gnodtke, Felgentreff, Leiting, Kämpf (63. Goedicke), Zefi (60. Loyda), Alekeachah, Sambale, Sellenthin (46. Linsenbarth)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70