Mit einer Niederlage für den VFC Plauen endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Eine knappe Niederlage steckt VFC Plauen gegen Berliner SC ein: 2:3

Plauen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der VFC Plauen und der Berliner SC am Samstag 2:3 (1:2) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Mirac Balsüzen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz (12.).

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und Berliner SC – 12. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Es blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Thormann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Burdusudis, Plank, Liebig, Petzold, Wunderlich (46. Zapf), Tiepner (84. Blank)

Berliner SC: Ahmad – Okpalaike (83. Lorenz), Rehfeld, Balsüzen (63. Munajjed), Thormann, Dogan, Gültekin (78. Zhu), Koomson (78. Waldeck)

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62