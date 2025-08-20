Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Borea Dresden fuhr der VFC Plauen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Die 51 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener besiegten das Team aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Spieler Nummer 12 (VFC Plauen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen liegt in Minute 49 2:0 vorn

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Edgar Knötzsch den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Dresden erlangte (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – Petzold, Tiepner (41. Koumpous), Plank (81. Blank), Wunderlich, Schulz, (81. Zapf), (64. Tauscher), (64. Langer), Burdusudis

SC Borea Dresden: Borschel – Mende, Semar, Exner, (77. Wagner), Förster (64. Mikulsky), Knötzsch, Schulze (77. Walther), Fröhlich

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51