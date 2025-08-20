Eine Niederlage für den VFC Plauen besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der Berliner SC ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:2).

Mirac Balsüzen (Berliner SC) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz (12.).

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Die Partie blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Thormann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Berlin sicherte (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Tiepner (84. Blank), Wunderlich (46. Zapf), Schulz, Plank, Petzold, Burdusudis, Liebig

Berliner SC: Ahmad – Dogan, Rehfeld, Balsüzen (63. Munajjed), Thormann, Okpalaike (83. Lorenz), Gültekin (78. Zhu), Koomson (78. Waldeck)

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62