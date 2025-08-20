Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber BFC Preussen vor 20 Zuschauern gegen den VFC Plauen mit einem überragenden 7:1 (4:0) durch.

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Plauen untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Arijan Emini das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Berliner legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jasin Abou-Chaker der Torschütze (12.).

BFC Preussen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 12

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Adem Demir, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu festigen (88.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Emini (63. Demir), Daskan, Klimpke (58. Dworzynski), Taskiran (58. Körber), Yildirim, Simao (58. Isik), Rehberg, Rmieh, Abou-Chaker (46. Mücke), Xydias (58. Tuncer)

VFC Plauen: – Liebig, Plank, Tauscher, Bammler, (46. Gönül), Langer, (78. Poliakov), Burdusudis

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20