Exklusiv für Plus-Abonnenten

Wir legen großen Wert darauf, Sie rund um die Uhr gut, umfassend und unterhaltsam zu informieren. Daher danke ich Ihnen schon jetzt, dass Ihnen unsere Arbeit auch etwas wert ist. Hartmut Augustin, Chefredakteur

Das ist

Abonnenten von MZ+ wissen mehr: Sie haben exklusiven Zugang zu den lokalen Nachrichten aus Ihrer Stadt und Region, Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland.

Wir sind dort vor Ort, wo Sie zu Hause sind. Wir, das sind über 150 Redakteurinnen und Redakteure, Fotografinnen und Fotografen, die in 15 Lokalredaktionen und vor Ort schreiben, recherchieren, fotografieren, analysieren und einordnen, was in Ihrer Nachbarschaft geschieht und wichtig ist. Als MZ+ Abonnent lesen Sie exklusiv, was unsere Journalisten für Sie herausgefunden haben: ob Reportagen, Hintergründe, Analysen oder Kommentare der Redakteure, Erklär- und Nachrichtenvideos, Bilderstrecken von Veranstaltungen bei Ihnen vor Ort oder umfangreiche Multimediareportagen.

Diese lokalen und regionalen Stücke unserer Journalisten sind unseren Abonnenten vorbehalten – denn dieses PLUS finden Sie sonst nirgends. Mit einer wichtigen Ausnahme: Bei Ereignissen und Vorkommnissen, die die Bevölkerung gefährden könnten (Bombenräumung, Straftäter auf der Flucht, Terroranschlag) und die Mithilfe der Bevölkerung gefragt ist, werden die Texte frei verfügbar bleiben. Kostenlos bleiben auch unsere nationalen und internationalen Nachrichten unseres Redaktionsnetzwerkes RND, denn überregionale Berichte sind auch auf anderen Seiten im Internet zu finden – Lokales aus der Heimat jedoch nicht.

Für 2,49 Euro in der Woche sind Sie mit MZ+ bestens informiert – das ist nicht mehr als ein Cappuccino in Ihrem Lieblingscafé. Danke, dass Ihnen unsere Arbeit das wert ist!

FAQ

Was bezahle ich nach dem ersten Monat?

Nach dem ersten Monat zahlen Sie 2,49 Euro pro Woche (9,96 Euro im Monat) für alle digitalen Inhalte unserer Redaktionen unter mz.de. Sollten Sie zwischenzeitlich Ihr Abonnement nicht mehr wahrnehmen wollen, können Sie jederzeit monatlich kündigen.

Wieso muss ich für die Inhalte von MZ+ zahlen?

Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität und Unabhängigkeit unserer Zeitung. Wie alle Inhalte auf unserer Website oder in der gedruckten oder digitalen Ausgabe wurden auch die Inhalte von MZ+ von unseren Redaktionen mit großer Sorgfalt recherchiert, geprüft und erstellt. Als ein im Wettbewerb der freien Wirtschaft agierendes Medienhaus erhalten wir uns unsere Unabhängigkeit durch ein selbstfinanziertes Geschäftsmodell, bei dem die Werbung für Produkte aber nur einen Teil der Kosten deckt. Ein MZ+ Abonnement bietet dabei für wenige Euro pro Woche die schnellste und günstigste Methode, um umfassend informiert zu bleiben – über Ihre Nachbarschaft, Stadt und Region, Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland … immer getreu unserem Anspruch einer umfassenden, gut recherchierten und fairen Berichterstattung und Einordnung.

Welche Zahlungsarten stehen zur Verfügung?

Aktuell stehen folgende Zahlungsarten zur Verfügung:

Paypal

Bankeinzug



Kreditkarte

Rechnung





Ich habe schon ein Abonnement der MZ. Was kostet mich das MZ+ Abo?

Wir freuen uns sehr, dass Sie bereits Abonnent sind. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Wenn Sie bereits ein E-Paper-Abonnement haben, ist MZ+ für Sie kostenlos und bereits in Ihrem Abonnement enthalten. Sie müssen sich dann nur noch – falls noch nicht geschehen – anmelden. Hierzu verwenden Sie bitte die selben Zugangsdaten wie für Ihren E-Paper-Zugang. Wir helfen Ihnen aber unter 0345 565 2700 auch gerne persönlich weiter.

Wenn Sie bereits ein Printabonnement haben, kostet Sie der Zugang zu MZ+ nur 4,- Euro pro Monat. Darin enthalten ist zusätzlich auch das tägliche E-Paper.

Bei mir funktioniert der Zugang nicht. Ich kann mich nicht anmelden. Es kommt eine Fehlermeldung. Der Artikel öffnet sich nicht. Was kann ich tun?

Wir möchten Ihnen natürlich schnellstmöglich helfen. Bitte nennen Sie uns Ihre Fehlermeldung und Kundenummer (sofern zur Hand) per E-Mail an digital@mz.de

oder telefonisch unter 0345 565 2700. Vielen Dank!

Wie kann ich kündigen?

Wir möchten Ihnen mit MZ+ ein echtes PLUS, einen echten Mehrwert bieten. Daher gibt es bei MZ+ auch keine Mindestlaufzeiten, Sie können monatlich kündigen, eine entsprechende E-Mail an epaper@mz.de unter Angabe Ihrer Kundennummer genügt. Natürlich hoffen wir, dass wir Sie dauerhaft mit MZ+ überzeugen können und Sie weiterhin unser Leser und Kunde bleiben. Ihnen gefällt etwas nicht? Dann melden Sie sich bitte einfach bei uns.