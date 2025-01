Tote, Verletzte und attackierte Einsatzkräfte: Im HdH-Podcast sprechen Max und Julius über die Silvesterbilanz - mit frischen Eindrücken aus einer Spezialklinik in Halle. Die Frage der Fragen: Braucht Deutschland ein Böllerverbot?

Finger weg vom Böller - so lief Silvester im Krankenhaus Bergmannstrost in Halle

Max Hunger und Julius Lukas geben Einblick in ihre Arbeit für die Mitteldeutsche Zeitung.

Halle/MZ - Der Silvesterrauch ist verzogen und es zeigt sich: Es war wieder einmal ein von Unfällen und Vorfällen überschatteter Jahreswechsel. In Deutschland starben allein fünf Menschen infolge von Feuerwerksexplosionen. Die Zahl der Verletzten ist um ein Vielfaches höher. Allein im Bergmannstrost in Halle, eine Spezialklinik unter anderem für die Handchirurgie, wurden zehn Patienten in der Silvesternacht wegen Explosionsverletzungen aufgenommen. Fünfmal musste der OP-Saal bemüht werden. Julius hat mit Ärzten - und Verletzten - vor Ort gesprochen.

Die Frage, die angesichts mancher Exzesse und Opfer immer wieder gestellt wird: Brauchen wir ein Böllerverbot in Deutschland? Max und Julius sind hier nicht einer Meinung. Also: Reinhören!