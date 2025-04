Halle/MZ. - Was war das für ein Osterwochenende für den HFC! Am Samstag gegen Meuselwitz das Spiel gedreht und am Sonntag verliert dann auch noch Lok Leipzig gegen Hertha Zehlendorf. Geht also doch noch was für die Rot-Weißen im Rennen um die Meisterschaft der Regionalliga Nordost? Christopher Kitsche, Sportreporter bei der Mitteldeutschen Zeitung, ist da nicht so euphorisch wie "Chemie kennt keine Liga"-Host Julius Lukas. Am Freitag kommt es zum großen Showdown, dann spielen der HFC und Lok parallel.

Im Podcast sprachen die beiden Experten zudem über das Dauerthema Regionalligareform. Da ist der DFB in die Debatte eingestiegen. Zudem gibt es Neuigkeiten in Bezug auf die Randale im Jena-Spiel. Außerdem lässt sich, da die Saison sich dem Ende neigt, schon einmal über Personalien reden. Da standen vier Spieler zuletzt besonders im Fokus.