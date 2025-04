Nach Gewaltexzessen der eigenen Fans im Spiel in Jena kündigte der HFC Aufarbeitung an. Präsident Jürgen Fox wird im Gespräch mit der MZ erstmals konkreter. Was er zu möglichen Stadionverboten sagt.

"Stadionverbote wird es auch in Zukunft geben": HFC-Präsident Jürgen Fox über die Aufarbeitung der Randale in Jena

Halle/MZ - Das Versprechen des Halleschen FC gab es schriftlich – einen Tag nach dem schwarzen Abend in Jena, bei dem Anhänger der Rot-Weißen beim Auswärtsspiel des HFC in der Fußball-Regionalliga mit einem versuchten Blocksturm und massiven Gewaltexzessen das Spiel bei Carl Zeiss an den Rand des Abbruchs brachten. Insgesamt gab es 39 Verletzte. Die Angreifer verschafften sich dabei unter anderem mit einem herausgerissenen Zaunpfahl Zugang zum Innenraum. „Wir müssen und werden uns intensiv mit den Ursachen und Folgen auseinandersetzen“, hieß es damals in einem ersten Statement des Vereins.