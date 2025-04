Halle/MZ - Am Freitagabend, Trainer Mark Zimmermann hatte gerade eine kurze Ansprache gehalten, Applaus die Kabine des Halleschen FC erfüllt, da blieb Lucas Halangk für ein paar Momente an der Tür zum Allerheiligsten stehen. Wie sich herausstellte, studierte der vielseitige Profi des Fußball-Regionalligisten einen Zettel, auf dem vermerkt ist, was für welche Taten, positiv oder negativ, in die Mannschaftskasse zu zahlen ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.