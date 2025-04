Am Donnerstag kamen Vertreter der Initiative für eine Neuregelung des Aufstiegs in die dritte Liga mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf zusammen. Warum sich auch HFC-Sportdirektor Daniel Meyer danach zuversichtlich äußerte.

DFB-Präsident schaltet sich als Vermittler in Aufstiegsreform ein: Was HFC-Sportdirektor Daniel Meyer zum Austausch sagt

Halle/MZ - Die Teilnahme von DFB-Präsident Bernd Neuendorf wurde im Vorfeld als positives Zeichen gewertet, sogar von einem „historischen Wendepunkt“ war die Rede. Der blieb beim Treffen am Donnerstag in Frankfurt am Main zwar aus. Dort kamen Vertreter der Initiative für eine Neuregelung des Aufstiegs in die dritte Liga, des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV), weitere Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie Neuendorf selbst zusammen.