Lange sah es für den HFC im Spiel beim ZFC Meuselwitz erneut nach einer tristen Auswärtsfahrt aus. Die Rot-Weißen liefen über eine Stunde einem Rückstand hinterher. Manassé Eshele dreht die Partie für den HFC aber noch in der Schlussphase mit einem Doppelpack.

Joker Eshele rettet HFC in Meuselwitz mit Doppelpack! Meisterschaft von Lok Leipzig vertagt

Manassé Eshele (l.) bescherte dem HFC mit seinem späten Treffer drei Punkte in Meuselwitz..

Meuselwitz/MZ - Der Hallesche FC hat die vorzeitige Meisterschaft von Konkurrent Lok Leipzig in der Fußball-Regionalliga dank Joker Manassé Eshele noch einmal vertagt und einen 0:1-Rückstand am Samstag im Auswärtsspiel beim ZFC Meuselwitz durch zwei Tore des eingewechselten Stürmers in ein 2:1 gedreht.