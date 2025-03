Er hatte nichts Illegales getan und doch landete Lucas Sielaff aus Bad Bibra in den USA in Abschiebehaft. Im Podcast sprechen Max Hunger und Julius Lukas über die Recherche zu diesem außergewöhnlichen Fall.

Bad Bibra/Las Vegas/MZ. - Im Podcast "Hinter den Headlines" sprechen die Hosts Julius Lukas und Max Hunger über die bewegende Geschichte von Lucas Sielaff.

Der 25-Jährige aus Bad Bibra wurde bei seiner Einreise in die USA festgenommen und verbrachte zwei Wochen in Abschiebehaft – trotz gültiger Reisegenehmigung. Der Grund: eine angeblich missverständliche Aussage an der Grenze. Seine Verlobte, Lennon Tyler, kämpfte verzweifelt um seine Freilassung und schaltete schließlich die Medien ein. Erst nach einem TV-Bericht durfte Sielaff die USA verlassen – in Handschellen. Nun ist unklar, ob er je wieder ein Visum erhalten wird, um Tyler in den USA zu besuchen.

Wie konnte es so weit kommen? Was genau geschah an der Grenze? Und welche dramatischen Momente erlebte Sielaff in US-Haft? Die ganze Geschichte gibt es im Podcast.