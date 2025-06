Halle/MZ. - Es deutet sich zuletzt ja an: "Da brauchte man keine Glaskugel mehr", sagte HFC-Experte Fabian Wölfling bei "Chemie kennt keine Liga". Gemeint war natürlich die Entlassung von Cheftrainer Mark Zimmermann bei den Rot-Weißen. Wobei Entlassung gar nicht richtig ist. Zimmermann, der vor der vergangenen Saison übernahm, wurde als Cheftrainer abberufen. Einen Vertrag mit dem HFC hat der ehemalige Stürmer noch immer.

Dass Zimmermann das Projekt Wiederaufstieg nicht weiterführen darf, wurde am Freitagabend bekannt. Grund genug, Chemie kennt keine Liga, den HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung, aus der ohnehin nur kurzen Sommerpause zu holen. Denn: Obwohl Trainerentlassungen beim HFC mittlerweile eine unrühmliche Tradition haben und in enger Taktung geschehen - besondere Ereignisse sind sie dennoch.

Glaube an Zimmermann fehlte

Am Ende, so die MZ-Reporter Fabian Wölfling und Tobias Große, habe beim Vorstand des Halleschen FC der Glaube gefehlt, dass mit Mark Zimmermann der Angriff auf die Tabellenspitze in der neuen Saison tatsächlich gelingen kann. Entscheidend war dabei wohl auch das Pokalspiel gegen Stendal, das der HFC zwar gewann, allerdings mit einer enttäuschenden Leistung.

Nun stellt sich die Frage: Wer wird der Neue? Viele Namen schwirren im Raum. Bisher ist allerdings vor allem klar, wer es nicht wird. Die Chancen eines Trainerkandidaten schmälerten sich sogar live während der Podcast-Aufnahme, als ein ominöser Zettel ins Studio gehalten wurde. Wer dabei von der Kandidatenliste flog? Einfach den Podcast hören!