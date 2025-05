Halle/MZ. - Mit der höchsten Saisonniederlage beendet der HFC die erste Spielzeit in der Regionalliga nach dem Abstieg. Lok Leipzig konnte auf den letzten Metern nicht mehr eingeholt werden. Das Wunder, drei Punkte und acht Tore aufzuholen, blieb also aus. Dennoch: Mit 70 Punkten spielte der HFC eine ordentliche Saison, bei der - da sind sich die Experten Fabian Wölfling und Tobias Große einig - kein Kicker der Rot-Weißen so wirklich herausstach. Ein Spieler der Saison wurde dennoch gekürt.

Der Blick richtet sich natürlich nun auch in Richtung der nächsten Saison. Das Personalkarussell hat sich noch nicht wirklich gedreht. Erst ein Abgang steht fest. Wichtigster Posten, der zu besetzen wäre, ist der Sturm. Da sind einige Angreifer in der Verlosung. Ein Auge auf die Transfers wird auch Robert Marien haben, der neue kaufmännische Leiter beim HFC, der vor allem auf der Einnahmenseite tätig werden will.

Die Regionalliga ist zwar beendet, ein Spiel steht jedoch noch an: Im Pokal trifft der HFC am Samstag auf Lok Stendal. Die spielen zwei Klassen unter den Hallensern. Und: Satte 200.000 Euro bringt der Pokalsieg samt Einzug in den DFB-Pokal. Dieses Mal über Lok zu triumphieren, ist also fast schon eine Pflichtaufgabe.