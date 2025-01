Verletzte durch Feuerwerk Brandwunden und verstümmelte Gliedmaßen - so lief Silvester in einer Spezialklinik in Halle

Auch in dieser Silvesternacht haben sich unzählige Menschen durch Böller schwer verletzt. Der Jahreswechsel bedeutet für die Ärzte des Klinikums Bergmannstrost in Halle viel Arbeit. Was Verletzungen durch Pyrotechnik so kompliziert macht.