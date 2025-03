Der Hallesche FC produzierte in den vergangenen Tagen einige Nachrichten, die natürlich im HFC-Podcast "Chemie kennt keine Liga" diskutiert werden mussten. Da war die Mitgliederversammlung am Sonntag, bei der sich personell zwar nicht viel änderte, jedoch ein Einblick in die Finanzlage des Vereins möglich war. Trotz eines Minus gab es hier positive Aussichten.

Positiv war auch der Ausgang des Pokalspiels gegen den VfL Halle 96, wobei zuvor eine Grippewelle die Mannschaft erwischte. Dennoch gelang gegen den Stadtrivalen, was zuvor in der Liga nicht zu sehen war - ein souveräner Auftritt. Die mäßigen Leistungen sprach auch Sportchef Daniel Meyer im MZ-Interview an. Ihm fehlen Führungsqualitäten. Außerdem gab es ein Update zur Reform der Aufstiegsregelung in die Dritte Liga.

Und nicht vergessen: Am Dienstagabend geht es beim Auswärtsspiel gegen Eilenburg um den Anschluss an Lok Leipzig. Fünf Punkte könnte der HFC wieder heranrücken. Die MZ überträgt das Spiel im Livestream.