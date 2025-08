Halle/MZ. - Die Saison geht los, der HFC startet solide bis stark – und schon wird bei „Chemie kennt keine Liga“ über Leon Goretzka gesprochen. Aber: Bloß keine Hoffnungen machen! Der Nationalspieler soll natürlich nicht verpflichtet werden. MZ-Sportchef Fabian Wölfling ist lediglich überzeugt: Sollten die Rot-Weißen noch einen Spieler holen, dann müsste es ein Mittelfeldmann vom Typ „Goretzka“ sein.

Neuzugänge sind aber eigentlich eher kein Thema mehr beim ohnehin schon großen Kader der Saalekicker. Da geht es eher darum, welche Spieler noch abgegeben werden. Zwei Wechsel haben zuletzt bereits geklappt – das besprechen Fabian Wölfling und Tobias Große mit Podcast-Host Julius Lukas. Und: Weitere Abgänge sind, wenn möglich, ebenfalls noch geplant.

Ruhe nach umstrittenen Entscheidungen

Ansonsten standen natürlich die Premierensiege von Trainer Robert Schröder im Mittelpunkt des Podcasts. Die Leistungen waren sicher noch nicht berauschend, aber mit der maximalen Punktausbeute ist das Umfeld nach den umstrittenen Entscheidungen der vergangenen Monate erst einmal besänftigt.

Schnell ändern kann sich das in den kommenden Partien. Gegen Hertha Zehlendorf ist – wie bei rund 85 Prozent der Spiele in dieser Saison – ein Sieg fast schon Pflicht. Schröders Ex-Verein fiel im Vorfeld durch kleinere Scharmützel gegen den HFC auf, die allerdings allein auf Präsident Kamyar Niroumand zurückgingen. Was genau er dem Halleschen FC vorwirft – und was die „Chemie kennt keine Liga“-Experten dazu sagen – gibt’s im Podcast.