Berlin - Das vier Jahre alte Kind, das am Mittwoch im Berliner Hauptbahnhof von einem ICE erfasst worden ist, schwebt in Lebensgefahr. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Der genaue Hintergrund des Vorfalls sei noch nicht abschließend geklärt. Die Umstände deuteten laut Polizei auf einen Suizid der Mutter hin. Sie hatte das Kind bei sich. Die 38-Jährige war durch den Zug tödlich verletzt worden. Teile des Berliner Hauptbahnhofs wurden nach dem Vorfall gesperrt. Es kam zu Verspätungen und teils auch Ausfällen. Am Abend teilte die Deutsche Bahn die Aufhebung der Sperrungen mit.