Jeden dritten Sonntag im Juni werden in Großbritannien die Väter gefeiert - auch „Pa“ Charles und „Papa“ William.

Die Beziehung zwischen William (l.) und seinem Vater, König Charles III., ist in den vergangenen Jahren enger geworden.

London - Mit persönlichen Botschaften haben sich die Royals zum Vatertag gratuliert - und auch die jüngste Generation beteiligte sich. „Wir lieben Dich, Papa. Alles Gute zum Vatertag“, hieß es am Sonntag auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts zu einem Foto, auf dem sich Thronfolger Prinz William (41) und seine drei Kinder an einem Strand umarmen. Das Bild wurde demnach in diesem Jahr von Williams Ehefrau Prinzessin Kate aufgenommen.

Signiert ist die Nachricht mit „G, C & L“ - sie stammt also von Williams Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Dazu posteten sie ein Herz-Emoji. Es sei das erste Mal, dass eine Botschaft der Geschwister in den sozialen Medien des Kensington-Palasts erschienen sei, schrieb die Zeitung „Telegraph“.

Bereits zuvor hatte sich William an König Charles III. gewandt. „Schönen Vatertag, Pa“, schrieb der ältere Sohn des Monarchen bei X. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Junge beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht ist mit „W“ signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.

Williams Beziehung zu Charles (75) ist in den vergangenen Jahren dem Vernehmen nach enger geworden. Hingegen gilt das Verhältnis mit dem jüngeren Sohn Prinz Harry (39) als schwierig. In mehreren Interviews sowie seiner Biografie hat Harry seinen Vater wiederholt scharf kritisiert.