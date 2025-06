In Potsdam und Berlin klettern die Temperaturen am Sonntag auf fast 35 Grad. Das ist zwar heiß, der Juni-Rekord bleibt jedoch unangetastet.

Bei der großen Hitze am Sonntag war Abkühlung gefragt. So wie hier im Sommerbad Neukölln.

Berlin/Brandenburg - Es war heiß am Sonntag - aber wie heiß genau? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die höchsten Temperaturen gemessen: In Brandenburg war es demnach mit 34,8 Grad in Potsdam am heißesten. In Berlin war der gemessene Wert in Tempelhof mit 34,7 Grad Spitzenreiter.

Das waren zwar Höchstwerte für einen 22. Juni, nicht jedoch mit Blick auf den Monat insgesamt. Cottbus erreichte nach Angaben des DWD am 19. Juni 2022 den Rekordwert in Berlin und Brandenburg für einen Juni mit 39,2 Grad.

Am Sonntag erreichte mit 36,2 Grad Saarbrücken-Burbach im bundesweiten Vergleich die bislang höchste Temperatur dieses Jahres. Jetzt sollen die Temperaturen spürbar sinken. Es kann mit Gewittern, Hagel und Sturmböen aber auch ungemütlich werden.