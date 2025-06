In Eisenach bricht in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Es gibt zahlreiche Verletzte.

Mann bei Brand in Eisenach schwer verletzt

Bei einem Brand in Eisenach sind mehrere Bewohner eines Hauses verletzt worden (Symbolbild).

Eisenach - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eisenach sind mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilte, wurde ein 37 Jahre alter Mann schwer verletzt. 13 weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten. Details waren der Polizei auf Nachfrage nicht bekannt. Die Betroffenen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bei dem Feuerwehreinsatz am Sonntagabend war eine 71 Jahre alte Bewohnerin des Hauses mit einer Drehleiter gerettet worden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Sachschaden wurde auf mindestens 100.000 Euro beziffert. Die Löscharbeiten dauerten etwa sieben Stunden. Das Mehrfamilienhaus sei momentan nicht mehr bewohnbar, hieß es.