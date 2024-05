Leipzig - Tausende Menschen haben am 1. Mai in Leipzig demonstriert - nach Polizeiangaben vornehmlich friedlich. Bei den insgesamt acht Versammlungen mit mehr als 5000 Teilnehmenden sei es nur vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik und Vermummungen sowie zu Rufen mit israelfeindlichem und polizeifeindlichem Inhalt gekommen, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mit. Generell werde aber ein positives Fazit gezogen, hieß es abschließend.