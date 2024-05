Meppen (dpa/lni) – - Ein aus der Sicherheitsverwahrung im Strafvollzug in Meppen im Landkreis Emsland geflohener 63 Jahre alter Sexualstraftäter ist weiter auf der Flucht. Bislang sei die Fahndung nach dem Mann erfolglos geblieben, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstagnachmittag war der Mann den Angaben zufolge während eines begleiteten Ausgangs geflüchtet. Es lägen Hinweise vor, dass er sich im benachbarten Landkreis Leer aufhalten könnte.

Wer den Gesuchten antreffe, solle Abstand zu ihm halten und den Notruf wählen, teilte die Polizei mit. Der Flüchtige sei 1,72 Meter groß, habe einen grau melierten Oberlippenbart und grau-blonde, schüttere Haare. Der Mann trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein rotes kurzärmeliges Hemd und blaue Jeans.

Laut Justizministerium in Hannover nutzte der Sicherungsverwahrte den Besuch einer Bäckerei in der Innenstadt von Leer dazu, bei einem Toilettengang zu fliehen. Der Mann befand sich demnach seit Juli 2010 in Haft. Er verbüßte laut Ministerium zunächst eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr wegen Betruges. Anschließend wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung vollstreckt. Dieser Verurteilung liegt den Angaben zufolge auch die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung zugrunde, die seit dem 19. Juli 2019 vollzogen wird.