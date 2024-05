Extreme Wetterphänomene in den USA häufen sich. Im Süden des Landes kamen mehrere Menschen bei Sturm und Regen ums Leben.

Mindestens vier Tote bei Unwettern in Texas

Ein Auto, das von herabfallenden Ziegeln einer umgestürzten Hauswand zerquetscht wurde, steht auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Houston.

Houston - Schwere Unwetter haben in der texanischen Großstadt Houston und Umgebung mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Zwei von ihnen seien von umstürzenden Bäumen erschlagen worden, teilte Feuerwehrchef Samuel Peña laut Medienberichten mit. Eine weitere Person starb demnach, als ein Kran umkippte. Zu dem vierten Opfer gab es bisher keine näheren Angaben.

Ein heftiger Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde sei durch die Millionenmetropole im Süden der USA gezogen, sagte Bürgermeister John Whitmire. In der Innenstadt gebe es schwere Schäden. „Überall auf den Straßen liegt Glas, die Ampeln sind ausgefallen“, ergänzte er. Er rief die Einwohner auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Schulen sollen am Freitag geschlossen bleiben.

Den Berichten zufolge gingen wegen des starken Windes Hunderte Fenster in Hochhäusern zu Bruch. Zudem seien Strommasten umgestürzt und Oberleitungen beschädigt worden. Laut der Seite Poweroutage.us sind in der Nacht zu Freitag noch fast eine Million Haushalte in Texas ohne Elektrizität. Im benachbarten Louisiana, das ebenfalls von den Unwettern getroffen wurde, sind etwa 100.000 Haushalte ohne Strom.

In beiden Bundesstaaten sei in den vergangenen zwei Wochen 600 Prozent mehr Regen gefallen als üblich, teilte der Wetterdienst laut dem Sender CNN mit. Dies habe auch mit dem Klimawandel zu tun. Bereits in den vergangenen Tagen waren im Süden der USA vier Menschen bei heftigen Unwettern getötet worden.