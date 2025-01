seit Generationen wohnt die Familie Dippe in dem kleinen Bördedorf Wulferstedt. Martin Dippe, Landwirt und ehrenamtlicher Präsident des Bauernbundes, ist im vergangenen Jahr einer der Organisatoren der Bauernproteste in Sachsen-Anhalt gewesen. Dippe meldete unter anderem die Blockaden der Autobahnabfahrten an. Ein Jahr danach, blickt er im MZ-Gespräch zurück und erzählt, warum der Protest aus seiner Sicht erfolgreich war. Dass der 39-Jährige ohne Furcht die Demonstrationen organisierte, liegt womöglich auch daran, dass er wirtschaftlich sehr unabhängig ist.

Das Bauernhaus, in dem Martin Dippe aufgewachsen ist, wurde 1692 erbaut. Seine Familie betreibt seit Generationen Landwirtschaft. Foto: Steffen Höhne

Das Büro des Hofes, den er mit seinen zwei Brüdern führt, befindet sich in seinem Elternhaus. Erbaut wurde das Fachwerkgebäude 1692. „Hier ist schon viel passiert“, sagt Dippe. An der Hauswand hängen mehrere Auszeichnungen vom Schützenverein. Die Familie ist fest ins Dorfleben eingebunden. Dippe lebt gern in Wulferstedt. „Wir haben hier sogar Zuzug“, sagt er. Junge Familien und Rückkehrer bauen am Ortsrand.

Eine abgehängte Region, wie einige ländliche Regionen in Ostdeutschland beschrieben werden, ist Wulferstedt sicher nicht. Eine aktuelle Studie des Thünen-Instituts zeigt sogar, dass das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren in den ländlichen Räumen fast doppelt so stark war wie in den urbanen Zentren.

„Das Wirtschaftswachstum lag im ländlichen Raum bei 4,1 Prozent. Dieser hohe Wert hat uns selbst überrascht“, sagt Petrik Runst, einer der Studienautoren vom Thünen-Institut. Die ostdeutschen Ballungszentren kommen auf 2,3 Prozent, in Deutschland waren es 1,8 Prozent. Betrachtet wurde die Veränderung der Bruttowertschöpfung im Zeitraum von 2019 bis 2022. Sehr deutlich wird die Entwicklung mit Blick auf die Landkreise in Sachsen-Anhalt (siehe Grafik).

In den großen Städten Sachsen-Anhalts war das Wachstum niedriger als in den ländlichen Kommunen. Grafik: Büttner

Im untersuchten Zeitraum gab es mit der Corona-Pandemie, den Lieferkettenproblemen und der Inflation infolge des Ukraine-Krieges mehrere Krisen, die Unternehmen in ländlichen Gebieten offenbar besser überstanden haben. Zu den Gründen für die Unterschiede, gehe ich in einem MZ-Bericht detaillierter ein.Die Zahlen machen Mut und sollten zu Zuversicht führen, dass die ländlichen Regionen eben keine abgehängten Gebiete sind. Wer aufmerksam durch Mitteldeutschland fährt, sieht meist gepflegte Dörfer mit einem regen Gemeindeleben. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem Dorf niedriger als in der Stadt. Das größte Problem, auch das beschreiben die Thünen-Wissenschaftler, ist die Abwanderung und die älter werdende Bevölkerung. Nicht Auftragsmangel, sondern fehlende Nachfolger oder Mitarbeiter führen zu Firmenschließungen in den Dörfern.

Doch diese Entwicklung kann gestoppt werden. Anders als in den Städten gibt es in den ländlichen Gebieten günstigen und attraktiven Wohnraum. Ein Haus in Halle oder Leipzig zu kaufen, ist für viele junge Familien unbezahlbar – also bleiben sie in der mitunter teuren Mietwohnung. Immobilieneigner und Gemeinden auf dem Land müssen diesen jungen Menschen mehr Angebote machen, damit jahrhundertalte Dörfer - ähnlich wie das Haus der Familie Dippe, fortbestehen. Denn ein Dörfersterben wäre nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust, sondern vor allem ein kultureller.

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Düngemittelhersteller SKW drosselt Produktion

Der Düngemittelhersteller legt erneut eine Anlage still. Grund sind hohe Gaspreise und russische Importe. Das Unternehmen warnt sogar vor Engpässen bei Lebensmitteln. (MZ)

SKW neschäftigt in Wittenberg etwa 860 Mitarbeiter. Ein Stellenabbau ist aktuell nicht geplant. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Tierseuche trifft Bauern und Schlachthof

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg trifft auch den Schlachthof Weißenfels. Die Exporte von Fleisch sind gefährdet. Welche Maßnahmen nun ergriffen werden. (MZ)

Geht Industrie das Wasser aus

Die Wasserversorger im südlichen Sachsen-Anhalt stoßen mit ihren Ressourcen an ihre Grenzen. Große Industrieansiedlungen werden schwieriger. Das Wasserwerk Beesen soll das System stabilisieren. Doch dafür muss das Land zu seiner Zusage für eine Förderung stehen. (MZ)

Blick in das Wasserwerk Wienrode an der Rappbodetalsperre: Ein Großteil des Trinkwassers für den Landessüden kommt von hier. Foto: Matthias Bein/dpa

2024 war ein Pleitenjahr

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland ist laut IWH so hoch wie seit dem Ende der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 nicht mehr. In Sachsen-Anhalt sind auch namhafte Firmen betroffen. (MZ)

Kauflaune bei Autos steigt wieder

Sachsen-Anhalter kaufen wieder mehr Neuwagen. Vor allem Verbrenner. Bei Stromern ist der Einbruch hier besonders heftig. Wie sind die Trends? Was sagen Händler? (VS)

Auto-Zulassungen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2024 Grafik: Büttner

Kein Eiswein von Saale/Unstrut

Im Anbaugebiet Saale-Unstrut wird in dieser Saison kein Eiswein hergestellt. Warum die begehrte Rarität dieses Jahr nicht produziert wird.

Größerer Stellenabbau am Flughafen Leipzig/Halle?

Der Stellenabbau an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wird größer als erwartet. Betroffen sind den Angaben zufolge vor allem Verwaltung und Führung. (MZ)

Umsätze im Immobilienmarkt brechen ein

Der Immobilienumsatz in Sachsen brach 2023 um ein Viertel ein. Trotzdem bleibt die Nachfrage nach Wohnraum in Städten wie Leipzig, Dresden und Chemnitz hoch. (MZ)

Kein Holz für Sägewerk da

Das große Sägewerk von Ante-Holz in Rottleberode muss für Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden. Durch die starken Waldschäden im Harz liefern die Forstbesitzer nun weniger Holz. Ante nimmt inzwischen alles, was noch da ist. (MZ)

Blick auf das große Holzsägewerk von Ante in Rodleberode Maik Schumann

Porsche baut weniger Autos in Leipzig

Vor allem die Wirtschaftslage in China macht dem Sportwagenbauer zu schaffen. Darunter leidet auch der Absatz in Leipzig produzierter Modelle. Am Drei-Schicht-System hält der Autobauer am sächsischen Standort aber fest.

Kurzarbeit bei Solarglas-Hersteller

Die Glasmanufaktur Brandenburg in Tschernitz muss Kurzarbeit anmelden. Deutschlands letzter Hersteller von Solarglas hat zu wenig Aufträge. (LR)