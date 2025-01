Mit ihren Ressourcen stoßen die Versorger an ihre Grenzen. Das Wasserwerk Beesen soll das System stabilisieren. Doch dafür muss das Land zu seiner Zusage für eine Förderung stehen.

50-Millionen-Investion in Halle in Gefahr

Blick in das Wasserwerk Wienrode an der Rappbodetalsperre: Ein Großteil des Trinkwassers für den Landessüden kommt von hier.

Halle (Saale)/MZ - Uwe Störzner ist ein Wasserwerker vom Scheitel bis zur Sohle. Ende Februar geht der Chef der Midewa in den Ruhestand – durchaus mit einem mulmigen Gefühl. „Es droht der Tag, an dem wir einem Großinvestor sagen müssen, dass er sich nicht bei uns ansiedeln kann.“ Nicht nur Störzner warnt vor Versorgungsengpässen in der Zukunft.