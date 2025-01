Die Wirtschaft in den strukturschwachen Gebieten im Osten ist doppelt so stark gewachsen wie in den urbanen Zentren. Was die Gründe für diese Entwicklung sind.

Halle/MZ. - Einige ländliche Räume in Ostdeutschland werden mitunter als wirtschaftlich abgehängte Regionen beschrieben. Eine aktuelle Studie des Thünen-Instituts zeigt jedoch, dass das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren in den ländlichen Räumen fast doppelt so stark war wie in den urbanen Zentren. „Das Wirtschaftswachstum lag im ländlichen Raum bei 4,1 Prozent. Dieser hohe Wert hat uns selbst überrascht“, sagt Petrik Runst, einer der Studienautoren vom Thünen-Institut. Die ostdeutschen Ballungszentren kommen auf 2,3 Prozent, in Deutschland waren es 1,8 Prozent. Betrachtet wurde die Veränderung der Bruttowertschöpfung im Zeitraum von 2019 bis 2022.