über wenige Themen wird derzeit in Deutschland so intensiv diskutiert wie über den Tesla-Gründer Elon Musk und sein Verhältnis zur AfD. Angefangen hat alles am 19. Dezember mit einem kurzen Tweet, in dem Musk schrieb: „Only the AfD can save Germany“.

Ende des Jahres 2024 legte Musk mit einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“, der auf X sehr oft geteilt wurde, unter der Überschrift „Warum Elon Musk auf die AfD setzt“ nach. Der Text ist eine Wahlempfehlung für die AfD, die Musk als einzige Partei ansieht, die in Deutschland grundlegende Reformen umsetzen kann. Am heutigen Donnerstag (19 Uhr) will der reichste Mann der Welt in seinem sozialen Netzwerk X einen Talk mit AfD-Chefin Alice Weidel führen.

Nun wurde in den vergangenen Tagen schon viel darüber debattiert, ob die „Welt“ einen solchen Gastkommentar abdrucken sollte und welche Ziele der Trump-Freund damit verfolgt. CDU-Chef Friedrich Merz versucht es mit sachlicher Kritik auf X:

Häufig wird Musk vorgeworfen, dass er keine Ahnung von Deutschland und der AfD hat.

Ist das so? Musk hat in Grünheide vor den Toren Berlins ein riesiges neues Autowerk errichten lassen. Im Jahr 2022 war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Eröffung dabei, den Musk heute einen „Narr“ nennt. Rund 12.000 Menschen arbeiten den Angaben zufolge dort. Das Werk dürfte damit der größte industrielle Arbeitgeber in Brandenburg sein. Ironie der Geschichte: Während vor allem die Brandenburger SPD die Fabrik gegen viele Widerstände von Umweltschützern durchkämpfte, lehnte die AfD die dortige Ansiedlung stets ab. Wortführerin ist die Landtagsabgeordnete Kathi Muxel aus Grünheide, die sich offensiv als Tesla-Gegnerin positioniert hat.

E-Autos und AfD – das ging bisher nicht zusammen. Ich habe zwei bekennende Tesla-Fans und Unternehmer aus Mitteldeutschland gefragt, wie sie die Situation sehen. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Daniel Gollmann, Gründer und Inhaber des Unternehmens Gollmann Kommissioniersysteme, das in Halle vor allem Apothekenautomaten herstellt, sagt: „Die Gollmann Kommissioniersysteme produziert seit Jahren CO2-neutral in der Weststrasse in Halle. Die gut 15 Tesla im Firmenbestand am Standort Halle und gut 30 Tesla in der europaweiten Gruppe waren eine bewusste Entscheidung für innovative Technik der Elektrofahrzeuge und das gut ausgebaute Tesla-eigene Ladenetz, eine Entscheidung aus Zeiten, in der die deutschen Autobauer Elektrofahrzeuge bestenfalls belächelt haben. Die Entscheidung war damals richtig, aber die Zeiten haben sich geändert. Tesla ist im Gesamtpaket, also in Bezug auf Technik, Preis- oder Leasingkonditionen sowie der Ladeinfrastruktur, nach wie vor am attraktivsten. Doch die Entwicklung an der Spitze von Tesla bereitet mir zunehmend Sorge. Bei uns stehen allein dieses Jahr 6 Neuinvestitionen in Elektrofahrzeuge an. Gäbe es eine wirtschaftlich und technisch konkurrenzfähige Alternative, würde ich, ohne zu zögern, Tesla den Rücken kehren.“

Tesla-Fan Sven Gabor Janszky, Chef von Ahead Think Tank aus Leipzig, schreibt: „Für mich ist die Diskussion um Elon Musk der Ausdruck des typisch deutschen Angsttraumas. Offensichtlich scheint unser Land ohne eine ständig geschürte Angst nicht mehr leben zu können. Nachdem die Ängste vor Covid, AfD, Putin und Trump keinen Grusel mehr produzieren, muss es nun die Angst vor dem reichsten Mann der Welt sein. Nüchtern betrachtet hat Elon Musk die gleiche politische Meinung wie 21,5 Prozent der Deutschen. Das ist zwar nicht meine Meinung, aber ich respektiere das. So ist Demokratie. Seine Unterstützung für eine zur demokratischen Wahl stehende Partei halte ich für weniger autoritär als die allgegenwärtigen Forderungen nach Verboten dieser Unterstützung.“

Die Hinwendung von Musk zur AfD dürfte vor allem bei jüngeren Wählern dazu führen, dass die Zustimmung zu der Partei noch stärker wächst. Die AfD war bei den letzten Landtagswahlen in Ostdeutschland bei den unter 25-Jährigen die stärkste Kraft. Der Psychologe Rüdiger Maas hat das genau untersucht. Im SZ-Interview sagt Maas zum Thema Migration: „Junge Menschen in unserer Gesellschaft kommen viel stärker mit dem Thema in Berührung als Ältere: Sie treffen in der Schule, in ihrer Freizeit, im Freibad oder beim Weggehen abends öfter auf Migranten als wir, die wir bereits in unseren etablierten Blasen leben, wo jeder seinen Platz halbwegs gefunden hat. Außerdem gibt mehr als die Hälfte der jungen Wähler an, dass Social Media ihre Hauptinformationsquelle für politische Informationen ist.“

Was man sicher analytisch sagen kann: Musks Äußerungen mit der Reichweite seiner Plattform X sind Torpedos auf die politische Brandmauer zur AfD. Musk möchte auch in Deutschland Disruption. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich ist die Mitte der Gesellschaft darauf kaum vorbereitet.

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Arbeitslosigkeit steigt deutlich

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt erreicht zum Jahresende den höchsten Stand seit sechs Jahren. Warum es trotz Fachkräftemangels schwierig ist, einen neuen Job zu finden. (MZ)

Mibrag legt Wasserstoffpläne auf Eis

Der Kohleförderer Mibrag aus Zeitz legt seine Wasserstoffpläne auf Eis. Um Investition in einen 90-MW-Elektrolyseur anzustoßen, fehlen bisher die Infrastruktur als auch künftige Abnehmer. Insgesamt wollte die Mibrag 251 Mio in grüne Projekte stecken. (MZ)

IWH forscht zu stagnierender Produktivität

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) wächst: Neue Forschungseinheit will Firmendaten zur Produktivität auswerten. Warum das wichtig ist. (MZ)

Zulieferer Ifa „auf Kurs“

Hinter dem Automobilzulieferer Ifa aus Haldensleben liegen turbulente Jahre. Laut Geschäftsführer Jan Maser hat sich das Unternehmen stabilisiert. (VS)

36 Millionen Besucher in Promenaden

Leipzig wird bei Touristen zunehmend beliebter. Das zeigt sich auch in aktuellen Zahlen aus den Promenaden Hauptbahnhof: Noch nie waren dort so viele Besucher unterwegs wie im vergangenen Jahr. (LVZ)

Protest gegen Ansiedlungen

Verhindert zu viel Mitsprache Investitionen? Der MDR hat interessante Beispiele aus Thüringen zusammengetragen. Vakuumtechnik-Herstellers Vacom wollte bis zu 1,500 neue Jobs schaffen, baut jetzt aber in den USA. (MDR)

200 Millionen für Sunfire

Ein Zusammenschluss mehrerer Banken stellt dem Dresdner Elektrolyse-Unternehmen 200 Millionen Euro für neue Aufträge zur Verfügung. Abgesichert wird der Kredit mit Millionen an Steuergeldern. (SZ)

Kleine Baufirmen arbeiten nicht für Kommunen

Immer mehr kleine Baufirmen in Thüringen verzichten auf öffentliche Ausschreibungen. Wer sich etwa am Bau einer Schule, eines Wohnhauses oder einer Straße beteiligen will, muss vorab umfangreiche Nachweise erbringen - ein bürokratischer Aufwand, der besonders mittelständische Betriebe abschreckt. (MDR)

Deutscher Meister im Handwerk

Ein besonderer Triumph für die Prillwitz Haustechnik GmbH aus Merseburg: Maximilian Becker setzte sich gegen 14 Konkurrenten durch und holte den Bundessieg. Der Erfolg fiel ausgerechnet auf seinen Geburtstag. (MZ)

Döner-Inzidenz in Leipzig

Daten-Journalismus erlebte in der Corona-Pandemie und der Energiepreiskrise eine Blüte. Die LVZ hat sich jetzt mal die „Döner-Inzidenz“ in Leipzig angeschaut. (LVZ)