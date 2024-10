nach der Corona-Pandemie reisen die Deutschen wieder viel. Doch die mitteldeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden profitieren davon nur teilweise. Viele Verbindungen, die mit den Covid-Lockdowns weggefallen sind, kamen nicht zurück. Ende der vergangenen Woche gab es einen erneuten Rückschlag: Die Billigfluglinie Ryanair will sich aus Leipzig/Halle und Dresden ab 2025 komplett zurückziehen. In Leipzig/Halle betrifft das die Strecke nach London (dreimal wöchentlich) und in Dresden nach Mallorca.

Der Verlust an Passagieren ist überschaubar, doch mit Ryanair verlieren die Flughäfen eine Billigfluggesellschaft, mit der sie das Geschäft eigentlich ausbauen wollten. „Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Flughäfen und die Regionen Leipzig, Halle und Dresden. Luftverkehr, Wirtschaft und Tourismus leiden unter den hohen Standortkosten in Deutschland“, sagt Flughafenchef Götz Ahmelmann.

Ryanair-Chef Eddie Wilson begründet den Schritt nicht mit einer schlechten Auslastung, sondern mit der Erhöhung der Ticketsteuer in Deutschland im Mai, die dazu führe, dass die deutschen Bürger „die höchsten Flugpreise in Europa zahlen“. Ryanair reicht die Steuer an die Kunden weiter, die Billigtickets werden dadurch deutlich teurer. Daher fliegt die irische Airline nun lieber von anderen europäischen Flughäfen. Dort wird offenbar dank Niedrigpreisen mehr geflogen.

Wilson greift die Bundesregierung direkt an: „Die Weigerung, das Wachstum an deutschen Flughäfen zu fördern, ist kurzsichtig, da Ryanair bereit ist, in Deutschland erheblich zu wachsen, doch die steigende Luftverkehrssteuer, Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren führen dazu, dass diese Kapazitäten in andere EU-Staaten abwandern.“ Als Konsequenz zieht sich Ryanair nicht nur aus Leipzig/Halle zurück. In Hamburg soll das Angebot um 60 Prozent reduziert werden, in Berlin um 20 Prozent.

Was den Ryanair-Chef aufbringt, ist folgender Umstand: Am 1. Mai hatte die Bundesregierung die sogenannte Ticketsteuer auf Flüge je nach Endziel der Flugreise auf 15,53 bis 70,83 Euro pro Ticket angehoben – das entspricht einem Anstieg von mehr als 20 Prozent. Zusätzlich waren die Abgaben für Fluglotsen gestiegen, weil die staatseigene Deutsche Flugsicherung Verluste aus der Pandemie hereinholen soll. Auch der Preisdeckel für die Luftsicherheitsabgabe (Sicherheitskontrolle der Passagiere) soll angehoben werden. Die Konsequenzen hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr zuletzt bereits in Dresden erläutert: Allein aufgrund von Steuern und Gebühren würde der Start eines Lufthansa-Airbus am Flughafen Dresden inzwischen 4.500 Euro kosten. Im benachbarten Prag seien es dagegen nur 500 Euro. „Allein dadurch ist es für die Lufthansa attraktiver, von Prag zu starten“, so Spohr.

Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings und der Ferienflieger Condor wollen ihr Angebot in Deutschland deutlich reduzieren. Ob der Druck der Airlines die Bundesregierung zum Umdenken bewegt? Das wäre nötig. Denn die Ticketsteuer reduziert hierzulande das Angebot, führt aber nicht zu mehr Klimaschutz. Denn die Einnahmen aus der Ticketsteuer wandern in den deutschen Steuersack – werden also nicht für Klimaschutzprojekte verwendet.

Und der Flugverkehr wird dadurch auch nicht reduziert, sondern nur ins Ausland verlagert. Es wird Zeit, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Kraft aufbringt, dieses Trauerspiel zu beenden. Für Leipzig/Halle und Dresden ist das inzwischen existenziell. Durch den Wegfall der Verbindungen verlieren die Airports massiv an Attraktivität. Die begonnene Sanierung der Flughäfen wird so noch schwieriger.

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

E-Autos wenig gefragt

Nur 1,9 Prozent der privaten Neuwagenkäufer in Sachsen-Anhalt wechseln laut Versicherung Huk zu einem Elektrofahrzeug. Kfz-Experte Thomas Peckruhn nennt wichtige Gründe. (MZ)

Spülmittelhersteller Fit steht offenbar zum Verkauf

Beim sächsischen Spülmittelhersteller Fit könnte ein Eigentümerwechsel bevorstehen. Inhaber Wolfgang Groß spricht mit 72 Jahren über den Ruhestand. Das Unternehmen sucht nach Optionen. (MZ)

Autozulieferer plant großen Jobabbau

Der Autozulieferer Bohai Trimet will in seinen Werken in Harzgerode (Harz) und Sömmerda (Thüringen) etwa 150 Stellen streichen. Das Unternehmen begründet dies mit massiven Umsatzrückgängen und steigendem Kostendruck. (MZ)

DocMorris gibt Logistikzentrum in Halle auf

Die Internet-Apotheke DocMorris gibt ihr Logistikzentrum in Halle auf und stellt die Marke "Zur Rose" ein. Als Grund werden Effizienzsteigerungen angegeben. 100 Mitarbeiter sind wohl betroffen. (MZ)

Stuttgarter Online-Händler zieht es nach Halle

Die Firma Sayano, die vor allem Geschirr verkauft, baut in der Händel-Stadt die Logistik auf. Warum Gründer Fabian Blocher in den Osten geht. (MZ)

Strukturwandel-Projekte kommen voran

Im Mitteldeutschen Revier wurden mehr Projektmittel bewilligt als in den anderen Regionen. Die Liste reicht vom „grünen“ Gewerbegebiet in Köthen bis zur Fernwärme in Hohenmölsen. (MZ)

Heizkosten sehr unterschiedlich hoch

Die Heizsaison beginnt, doch die Gaspreise in Sachsen-Anhalt variieren stark. Haushalte müssen je nach Region unterschiedlich hohe Kosten tragen. Die MZ gibt einen Überblick. Warum sich die Preise so stark unterscheiden. (MZ)

Strompreise im Osten könnten sinken

Ab kommendem Jahr könnten die Strompreise für viele Menschen im Osten – vor allem im ländlichen Raum – sinken, da die Netzentgelte solidarisch auf die Gesamtbevölkerung aufgeteilt werden sollen. Laut einer Prognose könnte eine Familie so circa 80 Euro im Jahr sparen. (MDR)

Kommt Großunternehmen nach Schkeuditz?

In Schkeuditz sollen die Gewerbesteuereinnahmen im kommenden Jahr die 100-Millionen-Euro-Schwelle deutlich übersteigen - trotz der Senkung des Steuersatzes. Möglich macht das offenbar auch die Umsiedlung eines großen Unternehmens. (LVZ)

Ein Viertel verdient nur Niedriglohn

In Sachsen-Anhalt verdienen 24,3 Prozent der Vollzeitbeschäftigten unter 13,04 Euro pro Stunde. Warum die Quote zuletzt stark gesunken ist, aber immer noch höher als im Westen liegt. (VS)

Autoversicherungen werden teurer

Versicherer rechnen bei den Auto-Versicherungen für 2025 mit Preisanstiegen im zweistelligen Bereich. Doch höhere Kosten sind vermeidbar - mit diesen Tipps. (VS)

Kahlschlag im Schlachthof

Nicht mal ein halbes Jahr ist es her, dass der Schlachthof in Perleberg verkauft wurde. Mitarbeiter kommen auch aus der Altmark. Der neue Besitzer will in großem Stil Leute entlassen. (VS)