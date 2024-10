Halle (Saale).- Die Versandapotheke DocMorris schließt ihr Versandzentrum in Halle. „Aus Effizienzgründen werden wir die Aktivitäten in das Logistikzentrum in Heerlen verlagern“, sagte DocMorris-Sprecher Torben Bonnke am Dienstag der MZ.

In der niederländischen Stadt betreibt das Unternehmen einen großen Standort. Gleichzeitig werde die Marke „Zur Rose“ aufgegeben. Versandkunden der Apotheke „Zur Rose“ könnten künftig auf Wunsch mit rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln von DocMorris beliefert werden.

Gemeinsame Entscheidung

Die Entscheidung ist den Angaben zufolge mit dem Inhaber der Vor-Ort-Apotheke Johannes Ulrich Nachtsheim getroffen worden. Nachtsheim betreibt auch die Pluspunkt Apotheke in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Er bestätigte gegenüber der MZ die Schließung zum 31. Dezember 2024. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, dazu wollten sich weder Nachtsheim noch DocMorris äußern.

„Zur Rose“ hatte bis 2021 etwa 100 Mitarbeiter in Halle. Wie viele davon aktuell noch am Standort arbeiten, ist öffentlich nicht bekannt. Es gab in der Vergangenheit mehrere Umstrukturierungen. Neben der Logistik wurde von dem Service-Standort unter anderem auch Marketing betrieben.

Zukunft des Standortes ungeklärt

DocMorris benötigt, um ein Apotheken-Versandzentrum zu betreiben, aus rechtlichen Gründen eine Präsenzapotheke vor Ort. Diese Funktion übernahm Nachtsheim. Ob es neue Interessenten für den Standort gibt, ließ Nachtsheim offen, der sich aktuell nicht weiter zu den Gründen und Auswirkungen der Schließung äußern möchte.

Die „Zur Rose“-Gruppe wurde 1993 in der Schweiz gegründet. Sie expandierte auch nach Deutschland. Seit dem Jahr 2004 gibt es den Standort in Halle in der Thüringer Straße. Der Standort wurde in der Vergangenheit mehrmals als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet.