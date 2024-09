„eine Webcam der Dresdner Verkehrsbetriebe und des Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme ist auf die Carolabrücke gerichtet. Wie immer. Sie ist Teil der Verkehrsüberwachung der sächsischen Landeshauptstadt. In der Nacht zu Mittwoch, um 2 Uhr, 58 Minuten und sechs Sekunden, ist noch alles wie immer. Die Lichter der Straßenlaternen und die Reflexionen von Autoscheinwerfern sind zu erkennen. Dann das nächste Bild. Zeitstempel: 2 Uhr, 59 Minuten und fünf Sekunden. Das Unglück ist geschehen. Dort, wo eben noch eine der drei Fahrbahnen der Carolabrücke zu sehen war, klafft nun ein Loch. Das Bauwerk ist auf 100 Metern Länge eingestürzt. Wie Zeugen später berichten, fiel der Abschnitt der Elbquerung mit einem ohrenbetäubenden Knall in sich zusammen.“

So beginnt mein Kollege Julius Lukas seinen Text über den Einsturz der Elbbrücke, der so eigentlich nie hätte passieren dürfen. Der Brückenexperte Steffen Marx bezeichnete den Zusammenbruch als Desaster. „Es ist insbesondere auch deswegen ein Desaster, weil es niemand vorhergesagt hat“, so der Professor am Institut für Massivbau an der TU Dresden. Auch der Vorsitzende der Vereinigung der Prüfingenieure Sachsen-Anhalt, Jörg-Peter Rewinkel, betonte: „Gravierende Schäden sollten eigentlich bei den regelmäßigen Prüfungen auffallen“. Sind sie aber nicht.

Vor der historischen Kulisse der Dresdner Altstadt sind Teile der Carolabrücke über der Elbe eingestürzt. Foto: IMAGO/jmfoto

Die genauen Gründe, warum die sanierungsbedürftige Elbbrücke zusammensackte, sind noch nicht geklärt. Offenbar ist die Ursache Korrosion. Laut Experten verfügen solche Spannbetonbrücken aus der DDR über wenig Redundanzen, so dass sie bei Schäden leichter einstürzen können.

Damit es zu solchen Katastrophen nicht kommt, werden die Brücken in Deutschland alle drei Jahre kontrolliert. In Dresden muss nun geklärt werden, warum die Instabilität nicht schon längst erkannt wurde? Und sind auch andere Brücken dieses Typs gefährdet?

Teile der Straßenbahnschienen auf der Carolabrücke in Dresden sind durch den Einsturz verbogen worden. Foto: Feuerwehr Dresden

Die Aufarbeitung darf dabei jedoch nicht stehen bleiben. Zu Jahresanfang bemängelte der Bundesrechnungshof den Sanierungsstau bei deutschen Autobahnen. Jedes Jahr müssten mehr als 430 Bauwerke saniert werden. Im Jahr 2023 waren es aber nur 232. Politisch wird dann schnell vom Sanierungsstau gesprochen. Im Einzelfall könnte es sich um eine Gefährdung der Bevölkerung handeln.

In Sachsen-Anhalt sind laut Infrastrukturministerium 90 Prozent der Brücken in einem guten Zustand – mehr als in anderen Bundesländern. Schön. Aber was ist mit den anderen zehn Prozent? Ist da auch eine Carolabrücke dabei?

Die Infrastruktur ist unterfinanziert. Das besagen Gutachten seit Jahren. Doch das liegt nicht am fehlenden Geld. Die Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden wachsen stetig. Das Grundproblem ist, dass anteilig immer mehr Mittel in die Renten- und Sozialsysteme fließen und weniger investiert wird.

Sanierungsbedürftig heißt natürlich nicht, dass die Brücken einsturzgefährdet sind. Doch je mehr baufällige Bauwerke es gibt, desto größer ist zumindest die Gefahr, dass Infrastruktur langfristig gesperrt werden muss und sich im Extremfall Unglücke wie in Dresden wiederholen.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung. Haben Sie Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie mir: [email protected]

Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

20 Großbatteriespeicher geplant

In Sachsen-Anhalt werden 20 große Batteriefarmen und viele kleinere Anlagen geplant, die Ökostrom aufnehmen sollen. Warum Bad Lauchstädts Bürgermeister von „Wild West“ spricht. (MZ)

Sehr große Batterieparks, wie jetzt in Sachsen-Anhalt geplant, gibt es in Deutschland noch nicht. Auf dem Foto ist eine 400-Megawatt-Anlage im chinesischen Shandong zu sehen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Wagenknecht-Partei gegen Intel-Ansiedlung

Die Landesregierung hofft auf die Ansiedlung des Chipfabrikanten Intel in Magdeburg. Das BSW hält jetzt dagegen: Der US-Konzern dürfe kein deutsches Steuergeld bekommen. (MZ)

Ekel-Alarm: 38 Betriebe geschlossen

Lebensmittelkontrolleure in Sachsen-Anhalt entdecken immer mehr Hygiene-Verstöße. Im vergangenen Jahr mussten 38 Betriebe schließen. (MZ)

Ausfallgebühr für Arzt?

Thomas Dörrer, Hausarzt und Ärztekammer-Vize in Sachsen-Anhalt, ist offen für Strafen bei nicht abgesagten Arzt-Terminen. Ein Patientenvertreter spricht von „Abzocke“. (MZ)

Teilweise Fahrverbot für Dampfloks

Noch ist der Waldbrand am Brocken nicht ganz gelöscht, doch schon jetzt folgen massive Auflagen für den Dampfzug-Betrieb der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Parallel dazu läuft die Schuld-Frage: Was hat das verheerende Feuer im Nationalpark ausgelöst? (MZ)

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen kommt auf dem Brocken an. Foto: Matthias Bein/dpa

Job-Garantie bei VW fällt weg

Im Streit um neue Sparpläne kündigt der VW-Konzern die seit 1994 geltende Job-Garantie auf. Auch in Sachsen sieht man Probleme. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer findet das Land aber "ganz gut aufgestellt". (MZ)

Autozulieferer sind besorgt

Die Automobilzulieferer in der Region blicken jedenfalls besorgt in die Zukunft. Zwar kann das Wachstum des Leipziger BMW-Werks die Kürzungen von VW Zwickau teilweise kompensieren, aber nur für Zulieferer, die für beide Marken Teile herstellen. (MDR)

Fit verdreifacht Produktion

Das mit Handwaschmitteln bekannt gewordene Unternehmen Fit aus Sachsen wächst stark. Deshalb soll nun die Produktionshalle in Zittau erweitert werden. Das sind die Gründe. (SZ)

Wirtschaftsforscher erwarten Null-Wachstum

Die Forschungsinstitute Ifo, RWI und IWH sehen die deutsche Wirtschaft auf der Stelle treten. Investitionen und Exporte kommen nicht in Schwung. (MZ)

1.700 zusätzliche Arbeiter für Stillstand

Der Shutdown der Raffinerie Leuna steht an. Die Verantwortlichen vergleichen ihn mit einem Pitstopp beim Autorennen. Für zwei Wochen steht die Anlage komplett still und TotalEnergies erwartet dafür 1.700 Arbeiter. (MZ)