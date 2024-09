In Sachsen-Anhalt werden 20 große Batteriefarmen und viele kleinere Anlagen geplant, die Ökostrom aufnehmen sollen. Warum Bad Lauchstädts Bürgermeister von „Wild West“ spricht.

20 große Batteriespeicher in Sachsen-Anhalt geplant: Wo die Anlagen entstehen sollen

Sehr große Batterieparks, wie jetzt in Sachsen-Anhalt geplant, gibt es in Deutschland noch nicht. Auf dem Foto ist eine 400-Megawatt-Anlage im chinesischen Shandong zu sehen.

Hale/MZ. - Neben den Wind- und Solarparks sind in Sachsen-Anhalt aktuell zahlreiche neue Batteriefarmen in Planung. Beim Netzbetreiber 50 Hertz, der in Ostdeutschland das Höchstspannungsnetz betreibt, liegen aktuell 20 Anträge für den Anschluss von Großbatteriespeichern vor, teilte das Unternehmen auf MZ-Anfrage mit. Die Großbatteriespeicher würden künftig einen Beitrag sowohl zur Versorgungssicherheit als auch zur Systemstabilität leisten, sagt 50-Hertz-Sprecher Volker Gustedt. Insgesamt gebe es im gesamten Netzgebiet 200 Anträge. Die großen Speicheranlagen, die es bisher hierzulande noch nicht gibt, nehmen jeweils mehrere Hektar Fläche ein. Daher sind sie auch umstritten.