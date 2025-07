Nach Warnungen eines staatseigenen Unternehmens vor Baustopps wegen Geldmangels an Autobahnen in Sachsen-Anhalt kommen nun beschwichtigende Worte aus Berlin. Die regionale Bauwirtschaft warnt derweil: Noch ist das Finanzloch offenbar nicht gestopft.

Autobahnen in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Das Bundesverkehrsministerium in Berlin weißt Warnungen vor drohenden Baustopps an Autobahnen in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern zurück. Laufende Projekte und laufende Vergaben würden „selbstverständlich fortgesetzt“, teilte das Bundesverkehrsministerium auf MZ-Anfrage mit. „Es gibt auch keinen Baustopp“, sagte eine Ministeriumssprecherin.