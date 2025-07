Kommt der Sommer zurück? In Sachsen-Anhalt erwartet und am Samstag ein sonniger Tag mit bis zu 30 Grad. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer: Am Sonntag drohen erneut Gewitter mit Unwetterpotenzial.

Hitze, Gewitter und Unwettergefahr – So wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt

Sonne, Schauer, Sonnenwärme: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich am Wochenende von seiner wechselhaften Seite. Während der Sommer am Samstag bei 30 Grad wieder langsam zurückkommt, zeigt sich der Sonntag von einer regnerischen Seite. Nach dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist örtlich mit kräftigen Gewittern zu rechnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter am Abend in der Altmark möglich – windig auf dem Brocken

Der Freitag zeigt sich zunächst vielerorts stark bewölkt, doch im Tagesverlauf lockert es zeitweise auf. Besonders am Abend können größere Wolkenlücken auftreten. Meist bleibt es trocken, allerdings sind am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter möglich. Lokal kann es dabei vor allem in der Altmark zu eng begrenzten Starkregen bis 20 l/qm in kurzer Zeit kommen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es meist trocken. Stellenweise können sich Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf 15 bis elf Grad.

Kurze Rückkehr des Sommers – doch ab Sonntag wird es gewittrig in Sachsen-Anhalt

Am Samstag startet der Tag vereinzelt mit Dunst, Nebel oder Hochnebel. Anschließend zeigt sich das Wetter heiter und es bleibt durchweg trocken. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 27 bis 30 Grad. In der Nacht zum Sonntag zieht vom Westen her vermehrt Bewölkung auf. Am frühen Morgen sind zwischen Harz und südlichem Sachsen-Anhalt Schauer möglich.

Der Sonntag bringt einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Tage ziehen Schauer und teils kräftige Gewitter durch, lokal kann es Starkregen geben. Vereinzelt ist auch Unwetterpotenzial nicht ausgeschlossen. Abseits der Gewitter bleibt es warm bei Höchstwerten um 29 Grad, im Harz 24 bis 27 Grad. In der Nacht zum Montag lockert die Bewölkung gebietsweise auf.

Zum Wochenstart bleibt es am Montag unbeständig. Der Himmel zeigt sich bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Schauer und Gewitter durch, teils begleitet von Starkregen, Sturmböen und Hagel.