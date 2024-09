Wagenknecht-Partei in Sachsen-Anhalt sagt Intel Magdeburg den Kampf an

Magdeburg - Mit der Ansiedlung des Chipfabrikanten Intel in Magdeburg will die Landesregierung von Sachsen-Anhalt einen Weltkonzern ins Land locken und Industriegeschichte schreiben. Zehn Milliarden Euro Steuergeld sollen den Amerikanern Weg ebnen. Eine neue politische Kraft im Land geht nun jedoch auf Gegenkurs: Der am Sonnabend in Magdeburg gegründete Landesverband des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lehnt Subventionen für Intel strikt ab.