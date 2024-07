Weitere Themen: Mehr Engpassberufe / DHL verlängert in Leipzig/Halle / Depot ist insolvent / Sachsen verkauft Bitcoins / Beiersdorf investiert / Effenberg geht

Als Wirtschaftsredakteur der Mitteldeutschen Zeitung beschäftige ich mich zwangsläufig mit dem Auf und Ab der Energiepreise. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich privat immer den günstigsten Stromtarif wähle. Ich muss es hier gestehen: Ich bin privat bei unserem örtlichen Regionalversorger Envia-M im Grundversorgungstarif. Für die Kilowattstunde zahle ich 43 Cent.

Die Schnäppchenjäger unter den Stromverbrauchern werden für mich, nur ein bedauerndes Kopfschütteln übrig haben. Die günstigsten Festpreisangebote liegen laut dem Vergleichsportal Verivox in Deutschland aktuell bei etwa 25 Cent. Selbst Envia-M hat aktuell ein Festpreisangebot für 33,8 Cent für 24 Monate. Ich verschenke also Geld.

Doch finde ich es sehr mühsam, mich jährlich wieder mit neuen Stromtarifen zu beschäftigen. Was ich von meinem Versorger möchte: verlässlich Strom und einen einigermaßen fairen Preis. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Scheinbar doch.

Der Strompreis, den die Haushalte in deutschland im Schnitt zahlen, ist wieder deutlich gesunken. Grafik: Büttner

Inzwischen gewinnt man den Eindruck – auch wenn sich das schwer belegen lässt – dass das unternehmerische Risiko voll auf die Verbraucher abgewälzt wird. Entweder die Kunden nehmen ein befristetes Festpreisangebot, müssen sich dann aber auch ständig mit wechselnden Tarifen beschäftigen, oder sie schlucken die deutlich höheren Tarife in der Grundversorgung.

Ich weiß, die Vertriebsvorstände der Energieversorger würden mir jetzt erklären, dass in der Grundversorgung kontinuierlich am Markt eingekauft wird. Die hohen Preise von 2022 schlagen jetzt noch in der Stromrechnung zu Buche.

Doch die Regionalversorger und Stadtwerke ziehen sich mit ihrer aktuellen Preispolitik ein Herr von Schnäppchenjägern groß. Wenn ich ohnehin jedes Jahr einen neuen Vertrag abschließen muss, dann kann ich das auch beim womöglich günstigeren Wettbewerber tun, der in Hamburg, München oder Dortmund sitzt.

Wäre es nicht sinnvoll, eher die langjährigen Kunden mit günstigen Tarifen zu belohnen anstatt die Wechselkunden? Darüber sollten die Spitzen bei Stadtwerken und Regionalversorgern mal nachdenken. Es wird immer viel von Kundenbindung und innovativen Preismodellen geredet. Bei mir verfestigt sich der Eindruck: Der treue Kunde wird bestraft. Und selbst wenn ich mich irre, sollte es den Energiemanagern zu denken geben, dass viele Kunden das so sehen.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung. Haben Sie Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie mir: [email protected]

Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

Weitere Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Handwerkerchef will weniger Akademiker

Die Betriebe der Handwerkskammer Halle haben mehr Azubis. Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann erklärt die Gründe für den Zuwachs und warum das längst nicht reicht. Er fordert, die Akademikerquote zu reduzieren. (MZ)

Azubis Yafet Negusse und Oscar Winter der Firma Berendt aus Köthen installieren eine Heizungsanlage. Foto: Ute Nicklisch

Haushaltswaren-Kette Depot ist insolvent

300 Depot-Filialen sind deutschlandweit von der wirtschaftlichen Schieflage betroffen. Warum die Beschäftigten in Halle trotzdem hoffen, dass der Standort erhalten bleibt. (MZ)

Zahl der Engpassberufe nimmt zu

Die Zahl der Engpassberufe in Sachsen-Anhalt nimmt trotz Wirtschaftsflaute weiter zu. Bei 23 Berufen sind freie Stellen laut Arbeitsagentur nur noch schwer zu besetzen. Die Top-10 der Engpassberufe.

Letzte Blumenschau?

Mehr als 200.000 Besucher waren bereits bei der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Die Kosten sind aber höher als erwartet. War das die vorerst letzte Blumenschau im Land?

DHL verlängert Vertrag in Leipzig/Halle

Der Logistiker DHL wird mindestens bis 2053 sein europäisches Luftdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle betreiben. Ein entsprechendes Papier steht offenbar kurz vor der Unterzeichnung. (LVZ)

Jede Nacht landen und starten mehr als 60 DHL-Frachtflieger auf dem Umschlagplatz am Flughafen leipzig/Halle. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Beiersdorf baut Logistikhallen

Nur wenige Monate nach der Eröffnung seines neuen Werks im Leipziger Norden feiert Beiersdorf den Spatenstich für ein neues, modernes Logistikzentrum. 200 Millionen Euro sollen investiert werden. (MZ)

Sachsen verkauft Bitcoins

Das Landeskriminalamt Sachsen beschlagnahmt bei einem Strafverfahren fast 50.000 Bitcoins. Der Verkauf der Kryptowährung bringt etwa 2,64 Milliarden Euro. Wer bekommt das Geld? (MZ)

Unfreiwillige Pause

Ein Fehler an der Strombörse hatte dafür gesorgt, dass die Preise explodiert waren. Feralpi schaltete daraufhin ab. Das könnte nicht nur juristische Folgen haben. (SZ)

600 neue Jobs für Bautzen

Der Bund hat die ersten Millionen für das geplante Bauforschungszentrum LAB in Bautzen freigegeben. Bis zu 600 neue Jobs sollen dort entstehen. Was bedeutet das für die Stadt? (SZ)

VR-Bank einig mit Effenberg

Nach dem Rauswurf des Ex-Fußballprofis Stefan Effenberg hat sich die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden mit ihrem ehemaligen Geschäftspartner geeinigt. Effenberg hatte im April seine Kündigung erhalten.Die Bank steht seit Ende 2023 unter der Kontrolle der Finanzaufsicht Bafin. (MDR)