NEWSLETTER VOM 18. JULI 2025

die Jahresausstellung der Kunsthochschule Burg Giebichenstein hat am vergangenen Wochenende zahlreiche Schaulustige angelockt. Sie nutzten die Gelegenheit, um sich sowohl die Räumlichkeiten der Kunsthochschule als auch die Arbeiten der Studenten anzusehen. Nun aber erhebt das Bündnis gegen Antisemitismus Halle den Vorwurf, bei der Jahresausstellung sei antisemitische Hetze betrieben worden. Dabei geht es unter anderem um ein Kunstwerk, dass der Judensau-Darstellung ähnelte, samt den Farben der Palästinaflagge. Mehr zu den Vorwürfen und wie die Kunsthochschule darauf reagiert, lesen Sie hier.

Unschön ist derweil auch der Farbangriff, den der CDU-Kreisverband Halle auf seine Geschäftsstelle erleben musste. Und darauf überraschend reagiert hat. Denn die CDU bewies durchaus Humor, als sie den Vorfall nun über ihren Instagram-Kanal öffentlich machte. Hier erfahren Sie die Einzelheiten.

Wer derweil im Sommer nach 20 Uhr auf der Suche nach etwas Abwechslung und Unterhaltung in Halle ist, könnte beides im August auf dem halleschen Marktplatz finden. Denn auch dieses Jahr gibt es wieder die Reihe „Sommer nach 8“. Mit besonderen Events auf dem Markt will das Stadtmarketing erneut Leben ins Wohnzimmer der Stadt bringen. Darüber und warum das Thema Innenstadt trotz klammer Kassen dringend neu gedacht werden muss, schreibt meine Kollegin Katja Pausch in ihrem Artikel.

Und zumindest in der Zukunft soll auch wieder Leben einkehren ins seit langer Zeit leerstehende alte Stasi-Gebäude am Gimritzer Damm. Die Initiatoren, die dort einen Treffpunkt für alle möglichen Leute einrichten wollen und dafür schon einmal den Namen „Gemeinschaftsamt“ erfunden haben, haben nun Neuigkeiten bekannt gegeben. Kommendes Jahr wollen sie das Haus kaufen. Wie es weiter geht? Lesen Sie hier.

