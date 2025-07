Antisemitische Hetze bei Ausstellung der Burg Giebichenstein in Halle? Kunsthochschule reagiert auf Vorwürfe

Halle (Saale)/MZ - Wurde die Jahresausstellung der Kunsthochschule Burg Giebichenstein am vergangenen Wochenende genutzt, um gegen Juden und Israel zu hetzen? Diesen Vorwurf erhebt jetzt das Bündnis gegen Antisemitismus in Halle. So soll schon im Vorfeld der Ausstellung von einer Campus-Zeitschrift dazu aufgerufen worden sein, Ausstellungsstücke mit Genozid-Vorwürfen gegen Israel zu versehen.