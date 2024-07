300 Depot-Filialen sind deutschlandweit von der wirtschaftlichen Schieflage betroffen. Warum man in der Leipziger Straße in Halle trotzdem hofft.

Insolvenzantrag gestellt - was wird nun aus dem Depot-Geschäft in Halle?

Für das Depot in Halle werden Azubis gesucht. Das hört sich nicht nach Schließung an.

Halle (Saale)/MZ - Im April hatte ein „totaler Räumungsverkauf“ im Depot-Geschäft in der Leipziger Straße in Halle für verunsicherte Kunden gesorgt. Die Sorge war groß, dass der Händler für Möbel- und Wohnaccessoires seine Filiale in Halle schließen könnte. Mittlerweile hat der Mutterkonzern der finanziell angeschlagenen Depot-Gruppe, die Gries Deco Company aus dem fränkischen Niedernberg, nach Medienberichten beim Amtsgericht Düsseldorf den Insolvenzantrag gestellt. Was bedeutet dieser Schritt für das Geschäft in Halle?