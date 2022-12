Baustart wackelt: Warum es bei der Intel-Ansiedlung in Magdeburg hakt

die Ansiedlung des Chip-Herstellers Intel in Magdeburg war quasi eine geheime Kommandoaktion gewesen. Über Monate verhandelten die Landesregierung und die Stadtverwaltung mit dem US-Konzern, ohne dass ein Sterbenswort nach außen drang. In Bayern wurde über eine mögliche Ansiedlung bereits im Sommer 2021 öffentlich diskutiert, in der Gemeinde Penzing formierte sich aber auch Widerstand dagegen. Die stille und konzentrierte Arbeit in Sachsen-Anhalt war womöglich ein wesentlicher Faktor, warum sich der Halbleiter-Hersteller schließlich für Magdeburg entschied.