manche Sätze sagt man manchmal so leichtfertig dahin, obwohl sie in Wahrheit ganz schön schwer sein können. „Das Leben geht weiter“ ist so ein Satz. Das Leben hält aber leider Momente bereit, wo man erstmal überhaupt gar nicht weiß, wie es weitergehen soll. Gut, wenn es in solchen Momenten Menschen gibt, denen das Schicksal anderer nicht gleichgültig ist. So wie im Fall von Christian Landgrabe. Der Bernburger hat vor gut einem Jahr seine Partnerin Stefanie verloren, sie war hochschwanger. Die Ärzte konnten das gemeinsame Kind gesund zur Welt bringen, seine Mutter aber leider nicht retten. Julian ist nun ein Jahr alt geworden. Am Geburtstag ist Christian Landgrabe mit ihm zum Grab der Mutter gegangen. Meinem Kollegen Torsten Adam hat Christian Landgrabe erzählt, wie er den schweren Schicksalsschlag auch dank der Hilfe vieler Mitmenschen bewältigen konnte und wie es für ihn so ist, als alleinerziehender Vater. Hier geht es zu dem Text.

Christian Landgrabe mit seinem einjährigen Sohn Julian (Foto: Pülicher)

Satz der Woche: „Es kommt gar nichts für uns“

Die Geschichte von Christian Landgrabe zeigt auch ganz konkret, welchen Wert eine funktionierende Gesellschaft hat, die zusammenhält. Um so bedenklicher stimmen mich die Spaltungstendenzen in unserem Land, die sich poltisch zeigt in einem Erstarken radikaler, einander immer unversöhnlicher gegenüber stehender politischer Lager. Und das Problem zeigt sich schon früh, wie die U-18-Wahl in Sachsen-Anhalt ergeben hat. Mein Kollege Max Hunger hat diesem Ergebnis mal nachgespürt und in einer Sekundarschule mit Jugendlichen gesprochen. Er wollte wissen, wie sie denken, was sie verbindet, was sie trennt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Sekundarschule Schkopau, dass wir dort zu Gast sein durften. Hier geht es zum Text meines Kollegen Max Hunger.

Sozialkundeunterricht in einer 10. Klasse in der Sekundarschule Schkopau (Foto: Max Hunger)

Zahl der Woche: Ein Plus von 15 Prozent

Sachsen-Anhalt war lange ein Niedriglohnland, das hatte auch viel mit einer relativ hohen Arbeitslosigkeit zu tun. Die ist glücklicherweise längst auf einem niedrigen Niveau angekommen. Und die Bezahlung der Arbeitnehmer entwickelt sich höchst erfreulich. Die Löhne sind in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr im Schnitt um 5,6 Prozent gestiegen. Dabei konnten sich die Beschäftigten in einigen Branchen über eine außergewöhnliche Steigerung freuen, teilweise gingen die Löhne sogar um 15 Prozent hoch. Wir haben uns die gute Nachricht mal genauer angeschaut. Zum Text meines Kollegen Steffen Höhne geht es hier.

Bauarbeiter in Sachsen-Anhalt konnten sich über ein kräftiges Lohnplus freuen. (Foto: Lilli Förter/dpa)

Aktion der Woche: Erste Hilfe für Schüler

In einem Land, in dem das Durchschnittsalter - gottseidank - immer weiter steigt, ist dies durchaus wichtig: Dass in Notfällen nicht nur Experten medizinische Hilfe leisten können, sondern möglichst viele Menschen. Wenn man den Führerschein macht, ist es obligatorisch, einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Das Land hat nun aber die Initiative ergriffen, um auch minderjährige Jugendliche in die Lage zu versetzen, im Notfall Leben retten zu können. Und die jungen Leute gehen das auch sehr engagiert an, wie meine Kollegin im Burgenlandkreis beobachten konnte. Hier geht es zum Text meiner Kollegin Lisa Garn.

Erste Hilfe am Burgenlandgymnasium in Laucha: Vin Luttuschka (r.) und Wilhelm Bauer reanimieren. (Foto: Lisa Garn)

Kuriosum der Woche: Ein illegaler Goldschatz

Durch den Zickzack-Kurs des US-Präsidenten Donald Trump haben die Börsen rund um den Globus eine turbulente Woche hinter sich, viele Aktien erlebten teils drastische Wertverluste. Nun sind wir Deutsche ohnehin schon sehr skeptisch, was Wertpapiere als Anlage angeht. Neu war für mich, dass diese Skepsis offenbar auch die Unterwelt erfasst hat. Jedenfalls haben Polizisten nun bei einer Razzia einen Schatz gefunden: Ein Drogenhändler hat mutmaßlich die illegalen Erlöse aus seinem riskanten Geschäft sicherheitshalber in Edelmetall angelegt. Hier geht es zur kleinen kuriosen Meldung.

Auch bei Ganoven als Anlage beliebt: Goldbarren (Symbolbild: Sven Hoppe/dpa)

Ausflugstipps der Woche: Rummel und Turmführungen

Die Temperaturen sollen am Wochenende wieder frühlingshaft warm werden, das weckt die Unternehmungslust. Wir haben Ihnen zusammengestellt, was man in der Region am Wochenende unternehmen kann. Das Spektrum reicht von einem Theaterstück in einer Höhle bis zur Besteigung eines Welterbes: Der Naumburger Dom öffnet seine Türme für Besucher. Hier geht es zu den Tipps meiner Kollegin Ariane Keller für dieses Wochenende.

Am Wochenende öffnen die Türme des Naumburger Doms. (Foto: Torsten Biel)

